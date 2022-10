A bordo della BMW M2 di un pilota paraplegico al Nurburgring: che abilità clamorosa!

Il Nurburgring è iconico perché è una mecca per gli appassionati di auto ma anche “il” terreno di prova ideale per le case costruttrici. È un luogo che ospita la più difficile e insidiosa 24 ore dell’anno, ma quando mancano le gare il Green Hell ospita le auto più strane e disparate, come la speciale BMW M2 di un pilota paraplegico.

Il protagonista del filmato si chiama Axel, ed è stato scoperto dall’ormai famoso youtuber Micha Charoudin, padrone dell’azienda di noleggio auto Apex Nürburg e colui che è stato sverniciato dal pilota in questione durante uno dei tanti track day sul Nordschleife.

Tornando nel paddock, Micha ha poi scoperto che l’abile conducente alla guida della M2 bianca era un ragazzo che ha perso l’uso delle gambe a causa di incidente, ma ciò non è bastato a spegnere la sua forte passione per le auto, e dopo aver modificato la sua sportiva bavarese è tornato a mettere a ferro e fuoco il Green Hell, utilizzando solo le sue mani.

Come viene spiegato nei primi minuti del filmato, l’auto è stata modificata con l’aggiunta di tre leve attorno al volante, nello specifico due più sottili presenti su entrambi i lati della corona, che servono da acceleratore, e una leva più grossa sul lato destro che aziona l’impianto frenante della vettura. Micha è rimasto a bocca aperta di fronte alla passione di Axel e gli ha dunque chiesto di poter fare un giro al suo fianco per poter toccare con mano le sue strabilianti doti alla guida, ed è inutile sottolineare quanto siano proverbiali.

Lasciamo che siano le immagini a parlare, quindi premete play e godetevi lo spettacolo. E a proposito di giri veloci sul Green Hell, sedetevi accanto a Jörg Bergmeister alla guida della nuova Porsche 911 GT3 RS.