Il giorno del Booster Trophy: BerriTV sfida i piloti Nissan Formula E in live streaming

Il giorno del Nissan Booster Trophy è finalmente arrivato: oggi 22 maggio 2023 si terrà l'avvincente evento gaming organizzato da Nissan, a cui parteciperà anche lo streamer italiano BerriTV. Scoprite con noi tutti i dettagli della sfida che coinvolgerà anche i piloti di Formula E del marchio giapponese.

Per capire cosa sta accadendo è necessario partire dal principio: quest'anno la Formula E è più interattiva che mai grazie a un gioco free to play lanciato da Nissan. Al mondiale delle monoposto elettriche, arrivate alla loro terza evoluzione tecnologica, si può partecipare anche da casa iscrivendosi a Nissan Booster. Basta collegare il proprio account Discord alla piattaforma del gioco per diventare subito protagonisti: carte NFT da giocare, pronostici da indovinare e punti XP (eXperience Points) da guadagnare. Solo chi riuscirà a scalare l'intera classifica del gioco potrà volare a Londra nel weekend del 29 e 30 luglio, ospite del Nissan Formula E Team, per assistere agli ultimi round di gara della stagione 2023.

Per rendere ancora più accattivante il progetto Nissan ha organizzato il Booster Trophy, un trofeo virtuale che prevede una sfida sul simulatore rFactor 2 - che dal 2023 permette di giocare anche con le nuove monoposto Gen3 di Formula E - tra i piloti di Formula E Nissan, Sacha Fenestraz e Norman Nato, e 14 giocatori provenienti da tutto il mondo. Fra gli sfidanti anche lo streamer italiano BerriTV, che sul suo canale Twitch ha già corso due sessioni di training per prepararsi alla sfida finale. Al link che segue potete recuperare la prima sessione di prove libere di BerriTV, la seconda sessione invece la trovate all'interno di questa pagina, nel player in basso.

Ma dove e quando potremo seguire live il Nissan Booster Trophy: l'appuntamento è alle 19:00 di oggi 22 maggio 2023 sul canale Twitch di Nissan, non mancate per nessun motivo. Riusciranno gli streamer a battere i piloti Sacha Fenestraz e Norman Nato?

Per rimanere sempre aggiornati su Nissan Booster e il team Nissan di Formula E vi ricordiamo di seguire il server Discord di Nissan Booster.