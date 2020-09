Boom di ricerche su Google per l'Ecobonus 2020: le auto più richieste dagli italiani

A partire dall'1 agosto scorso è entrato in vigore il nuovo Ecobonus 2020, voluto fortemente dall'attuale governo per far ripartire un settore automotive pesantemente colpito dall'emergenza COVID-19. Il risultato? Le ricerche sul web sull'argomento sono letteralmente scoppiate, sappiamo inoltre quali sono i modelli più cercati dagli utenti.

Partiamo dalle parole chiave più cercate: secondo lo studio della Cepar Digital Agency (in basso una foto del team Cepar), "ecobonus auto agosto 2020" e "incentivi auto 2020". Ottimo incremento anche per "incentivo auto ibride 2020" nel periodo di Luglio-Agosto 2020, con ricerche che hanno fatto segnare un +5.000% rispetto al bimestre Maggio-Giugno 2020, con picchi particolari nel Lazio e nel Nord Italia. Le ricerche "auto elettriche economiche", "auto ibride economiche" e "auto ibride con ecobonus" sono poi aumentate rispettivamente del 90%, 250% e del 5.000%.

Arriviamo così a scoprire le auto più cercate dagli utenti del web: secondo Google Trends i modelli più ricercati sono stati Dacia Duster, Fiat Panda, Dacia Sandero, Jeep Renegade, Fiat 500X. Seguono nuova Opel Corsa, Skoda Karoq e Volkswagen T-Roc. Attenzione anche per le case automobilistiche SEAT, particolarmente cercata da Marchigiani e Trentini, e Toyota, cliccatissima da Friulani, Lombardi, Laziali e Piemontesi.

Boom di ricerche anche per Suzuki in Valle d’Aosta, Molise e Liguria e Hyundai Motor Company, che ha invece attirato l'attenzione in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Abruzzo e Campania.