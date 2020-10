Boom senza precedenti per le auto elettriche: in Europa volano

Una combinazione di fattoria ha portato le vendite di auto elettriche a sfondare qualunque record registrato in precedenza sul suolo europeo, almeno per quanto concerne i Paesi occidentali. I numeri riportati di recente sono quasi inattesi.

Stando alle parole di Matthias Schmidt, analista dell'industria automotive, le auto completamente elettriche (BEV) vendute a settembre hanno raggiunto quota 90.000 esemplari (circa il 7,5 percento di market share), eclissando con un +70 percento il valore più alto mai ottenuto, durante lo scorso mese di luglio.

Nello specifico i dati sono stati raccolti in 18 Paesi: i membri dell'Unione Europea precedenti all'allargamento del 2004 più i mercati dell'area EFTA quali Norvegia, Svizzera e Islanda, senza tralasciare il Regno Unito, ormai più fuori che dentro l'Unione. Il Q3 2020 si è chiuso quindi con quasi 200.000 BEV vendute, mentre in molti anni non si era arrivati neanche a distribuirne 400.000. Giusto per fare una comparativa, durante tutto il 2019 le unità vendute erano state circa 354.000. Come avrete intuito, prima dello scorso anno le BEV erano semisconosciute in Europa. Se alle BEV vogliamo poi sommare le vetture ibride plug-in, il vecchio continente sta puntando a chiudere il 2020 con un milione di veicoli distribuiti.

Tra i fattori di questa esponenziale crescita del mercato troviamo l'eccellente debutto della nuova Volkswagen ID.3 (apprezzatissima in Norvegia), il successo della Tesla Model 3 (decolla anche in Italia), gli importanti incentivi emessi da molti Paesi dell'Unione Europea e la maggior disponibilità generale di modelli BEV.

A breve potremo assistere inoltre al debutto di altri due modelli molto attesi dagli automobilisti. In primis non possiamo non citare la Tesla Model Y che verrà assemblata presso lo stabilimento Tesla di Berlino con l'imminente apertura delle linee produttive. Infine è impossibile tralasciare la nuova Volkswagen ID.4: il crossover è immediatamente andato sold-out con l'apertura dei preordini negli Stati Uniti.