Dopo il boom, la Norvegia vuole che si usino sempre meno le EV: cosa sta succedendo?

A oggi la Norvegia è di sicuro l'esempio da seguire in quanto a mobilità green. È il Paese con più auto elettriche rispetto agli abitanti, ora però neppure le BEV sembrano andar più bene: il governo vuole che i cittadini usino meno le proprie auto elettriche.

Già oggi nel Paese le vendite di auto tradizionali sono irrisorie (l'84% delle nuove auto è elettrico), i rubinetti verranno chiusi già nel 2025 (con lo stop alle nuove auto a benzina e diesel), inoltre la Norvegia è già organizzata per avere energia pulita e ricaricare le proprie auto elettriche senza inquinare. Il 92% dell'energia prodotta nel Paese infatti proviene da centrali idroelettriche, la quota restante da vento e sole.

È insomma lo Stato più green d'Europa al momento, evidentemente però tutto questo ancora non basta. Il Governo sta pensando di ridurre o addirittura togliere gli incentivi sulle auto elettriche e il motivo è particolare: spingere le persone a riprendere i mezzi pubblici dopo il crollo verticale post-Coronavirus, nelle aree urbane almeno.

Ormai la gente va dappertutto con la propria Tesla e cammina meno, usa meno la bicicletta e i mezzi pubblici, spinta anche dagli ottimi prezzi dell'energia elettrica (e dalle tariffe di pedaggio ridotte per le EV). Non importa però quanto sia green l'auto che si guida, di certo a livello di emissioni di CO2 conviene sempre utilizzare i mezzi pubblici e la Norvegia ha intenzione di abbattere proprio l'inquinamento, non di far volare le vendite di auto a batteria. Gli incentivi e i vantaggi legati alle auto elettriche potrebbero dunque avere i mesi contati, vedremo cosa deciderà il governo locale...