Boom di moto e scooter in Italia nel 2023: è record dal 2010, ma male l'elettrico

Muoversi in città ormai è una vera e propria giungla, e molto utenti scelgono sempre di più i mezzi a due ruote per gli spostamenti quotidiani. Come è ovvio che sia, tutto questo ha avuto, nel 2023, una seria ripercussione nel mercato di moto scooter, anche se l'elettrico resta ancora fuori dai giochi. Vediamo qualche dettaglio.

La Benelli Trk 502 è stata la moto più venduta nel 2023, mentre Honda SH ha dominato la categoria degli scooter. Nel dettaglio, il mercato delle moto è cresciuto del 14,9%, mentre gli scooter hanno registrato un notevole aumento del 20,6%. Il segmento elettrico ha tuttavia subito una flessione a causa della fine degli incentivi, con una diminuzione del 26,32% nel 2023.

I dati sono stati comunicati da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori); questi numeri, secondo il presidente Paolo Magri definiscono "in qualche misura un fatto sociale ed economico che merita sicuramente attenzione".

Che ne dite invece di E-Bike? Questa nuova soluzione di mobilità in crescita verticale negli ultimi anni sta riscontrando qualche frizione nel mercato italiano, con normative che vietano l'uso delle bici elettriche al di fuori degli spazi a loro "adibiti".

Se foste interessati a sondare il mondo delle E-Bike, Decathlon ha la soluzione per voi: si chiama Van Rysel E-EDR AF Apex, pesa solamente 14 kg e costa solo 2.800 euro.