Boom di furti di marmitte: colpite soprattutto le ibride elettrificate

Appena un anno fa ci siamo occupati di un preoccupante boom di furti catalizzatori, con numeri da capogiro. In questa primavera 2023 invece sembra che i ladri si siano focalizzati su gomme e marmitte. A rischio sono soprattutto le auto ibride elettrificate.

Non è un bel periodo per chi parcheggia - per necessità - in strada. Nelle grandi città i furti di marmitte e pneumatici (con cerchi compresi) sono aumentati a dismisura e il motivo si può sempre ricercare nei metalli preziosi, almeno per le marmitte. Queste ultime infatti possono contenere metalli come il platino, il rodio, il palladio, le cui quotazioni sono alle stelle in questo periodo.

Non solo, anche la scarsa disponibilità di questi pezzi sul mercato dei ricambi ha fatto innalzare i furti, con le marmitte trafugate che in poche ore raggiungono Paesi esteri dove la richiesta è altissima. Per gli automobilisti dunque la beffa è doppia: non solo si subisce il furto, poi si deve anche sborsare cifre consistenti per recuperare il pezzo di ricambio e attendere non poco perché questo arrivi in officina.

Inoltre bisogna anche dire che i ladri non sono certo delicati... per strappare via la marmitta causano spesso altri danni alla vettura, il cui valore supera di parecchio quello della sola marmitta. Ovviamente metodi efficaci al 100% per difendersi dai ladri non ce ne sono, possiamo ripetere i classici consigli di sempre: evitare di lasciare la vettura in zone isolate, non solo di notte ma anche di giorno, visto che bastano pochi strumenti e minuti per asportare una marmitta. Si può poi optare per un allarme con sensore anti-sollevamento, che una volta attivatosi in una zona abbastanza affollata potrebbe effettivamente funzionare da deterrente.