Boom di furti di catalizzatori: contengono metalli che valgono più dell'oro

Non c'è mai tregua sul fronte dei furti e dei ladri d'auto. Ora l'ultima frontiera sono i catalizzatori, che verrebbero rubati e asportati dalle vetture in sosta poiché pieni di materiali preziosi.

La notizia è diventata di carattere nazionale dopo il recente raid presso il parcheggio dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo (rubate decine di marmitte nel parcheggio dell'ospedale), che ha colpito diversi dipendenti della struttura - come ha raccontato il Gazzettino.it. Perché sarebbe scoppiata questa nuova "moda" dei furti dei catalizzatori? La risposta è alquanto semplice: questi dispositivi, che servono a trattare i gas di scarico delle auto, contengono elementi che oggi valgono parecchio denaro, pensiamo al platino, al rodio e al palladio.

Oggi questi tre elementi valgono 10 volte più dell'oro e possono arrivare a 800.000 euro al kg. Ogni marmitta catalitica, che sui modelli premium può arrivare a costare fino a 1.000 euro come ricambio, contiene dai 6 ai 30 grammi di questi metalli rari, a seconda della qualità dello scarico e delle dimensioni del motore. Oggi il platino vale circa 28.000 euro al chilogrammo, il palladio 70.000 euro al chilogrammo e il rodio addirittura 560.000 euro al chilo, motivo per cui i ladri hanno iniziato a razziare questi prodotti dalle auto parcheggiate - alzando fino a 1.500 euro a catalizzatore sul mercato nero.

Ovviamente si può prendere qualche precauzione per evitare il furto: il primo consiglio è di utilizzare un sistema antifurto con sensore di spostamento, poiché la vettura va alzata per permettere ai malviventi di rimuovere il catalizzatore. Il secondo consiglio è di non lasciare l'auto in parcheggi isolati, dove i malviventi possono magari parcheggiare un furgone accanto alla vettura per operare indisturbati al di sotto di essa.