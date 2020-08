Boom Bonus Monopattino: 2,5 milioni di italiani vogliono un monopattino elettrico

Il 2020 sarà ricordato sicuramente per i disastri causati dal COVID-19: le morti, i ricoveri in ospedale, i mesi di lockdown, le mascherine, le limitazioni e tutto ciò che purtroppo conosciamo bene tutti quanti. Un'epidemia che sta cambiando anche le nostre abitudini urbane, con 2,5 milioni di italiani interessati ai monopattini elettrici.

È quanto emerge da una nuova ricerca effettuata da mUp Research per Facile.it, che dopo il Bonus Mobilità 2020 ha registrato una curiosità fuori dal normale per quanto riguarda il mondo dei monopattini elettrici. Secondo l'indagine, gli italiani che posseggono attualmente un veicolo di questo tipo sono circa 800.000, dunque avere 2,5 milioni di nuovi utenti interessati all'acquisto di un nuovo monopattino è un dato particolarmente significativo.

mUP ha anche provato a indagare gli usi più comuni che gli italiani fanno di questi veicoli: la maggior parte sembra utilizzare il monopattino nel tempo libero, sono però 350.000 le persone che li sfruttano per recarsi al lavoro - e possiamo immaginare che questa cifra crescerà esponenzialmente nei prossimi mesi. Certo dopo gli incentivi per l'acquisto, il governo dovrà pensare anche a eventuali corsie dedicate, poiché tutti i nuovi monopattini in strada potrebbero diventare un problema: il 52,7% degli intervistati ha confessato di usare il proprio veicolo sul marciapiede (assolutamente vietato!) o nelle aree pedonali (dove bisognerebbe limitare la velocità a 6 km/h, i nuovi monopattini Xiaomi 2020 hanno persino una modalità dedicata). C'è dunque ancora molto lavoro da fare, sia sul livello pratico (nuove corsie!) che culturale (conoscenza delle regole, che abbiamo raccolto per voi in questo articolo).