Boom di auto elettriche usate: Tesla Model 3 il modello più richiesto

Era solo questione di tempo: finalmente anche il mercato delle auto elettriche usate sta vivendo il suo primo vero boom (almeno negli USA), con la Tesla Model 3 che regna anche in questo ambito.

In generale, le auto usate a marchio Tesla si vendono più facilmente di quelle di qualsiasi altro brand. A dirlo è una nuova ricerca di Recurrent, secondo cui il podio delle auto elettriche usate che si vendono più in fretta è formato da Tesla - per l’appunto - la nostra Fiat e Chevrolet. I dati si riferiscono alle vendite di seconda mano nel periodo marzo-maggio 2021 negli Stati Uniti.

La Top 17 di Recurrent continua con Mercedes-Benz, Ford, Cadillac, Hyundai, Honda, Chrysler, BMW, Audi, Porsche, Toyota, Nissan, Volkswagen, Jaguar e Fisker, alcuni di questi marchi però - pensiamo a Ford o a Volkswagen per esempio - hanno appena iniziato il loro vero cammino elettrico negli USA (la Volkswagen ID.4 ha debuttato ufficialmente solo poche settimane fa, a oggi di VW usate si vendono forse solo le “vecchie” Golf elettriche, figlie di un’altra generazione), sarà dunque interessante vedere come sarà questa classifica il prossimo anno.

Secondo lo stesso studio, la Tesla Model 3 avrebbe in mano fra il 40 e il 50% dell’intero mercato dell’usato - e venderebbe il suo "seconda mano” quattro volte più velocemente di altri marchi popolari negli States come Chevy e BMW. E pensare che in Cina il brand si sta confrontando con un calo delle vendite…