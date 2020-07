Boom per le auto elettriche in Italia, domina la Tesla Model 3

In Italia siamo oramai usciti dalla fase più acuta della pandemia di coronavirus e, mentre tutte le attività provano a ripartire cercando di recuperare il terreno perso, le vendite di veicoli cominciano ad aumentare a buoni ritmi tornando a livelli accettabili.

Unrae ha infatti appena pubblicato i dati dello scorso mese, confermando una buona ripresa nonostante in mercato delle auto nel nostro paese sia comunque calato del 23 percento rispetto allo scorso anno, con 133.000 unità vendute nonostante però i problemi economici siano tutt'altro che archiviati. In questo clima la sorpresa è rappresentata dal volume di acquisti concernenti le auto elettriche, che nel corso del mese di giugno è praticamente esploso.

In forte calo invece le richieste di auto diesel (-35 percento) e benzina (-29 percento) in rapporto al giugno 2019. Tengono a galla la situazione le mild hybrid, soprattutto grazie all'introduzione di nuovi modelli, e le vetture completamente elettriche (2.228 unità vendute). Queste ultime hanno fatto segnare nelle vendite un incremento del 53 percento rispetto al mese di giugno dello scorso anno e, per trovare un mese di maggior successo, bisogna tornare al febbraio 2020 e alle sue 2.530 BEV piazzate.

Anche le ibride plug-in sono andate piuttosto bene, infatti 1.645 italiani hanno deciso di regalarsene una, garantendo loro un 1,2 percento di market share. Se sommiamo quindi le BEV alle PHEV ci ritroviamo con una quota di mercato del 2,9 percento: un numero mai raggiunto prima in Italia. Certo in altri stati la corsa verso l'elettrificazione da parte della popolazione è molto più veloce, ma la tendenza potrebbe accelerare grazie all'Ecobonus decretato dal governo circa le auto ad alimentazione alternativa. In questo senso i cittadini più fortunati sono quelli che risiedono presso il comune di Milano dove, sommando incentivi statali e comunali, è possibile arrivare a 15.600 euro di risparmio complessivo.

A ogni modo, tornando ai numeri e virando verso le vetture elettriche preferite dagli italiani, a regnare troviamo la Tesla Model 3 con 317 unità vendute, al secondo posto si piazza invece la Renault Zoe con 314, e a chiudere il podio arriva la Smart ForTwto con 260 esemplari piazzati. Fino ad ora la Zoe aveva regnato in modo indiscusso, ma la berlina californiana è riuscita a rubarle la corona con uno scarto minimo.

In conclusione, restando in tema, vi rimandiamo all'incredibile successo in borsa di Tesla: il brand di EV adesso vale quanto FCA, Ford e General Motors messe insieme.