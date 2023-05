Bonus pedaggi autostradali 2023: come funziona e chi può richiederlo

Sono tante le misure a sostegno degli automobilisti italiani. La più nota è senza dubbio l'Ecobonus, gli incentivi auto 2023 per l'acquisto di auto green, ma c'è anche il bonus auto Lombardia, sempre a favore di auto meno inquinanti, nonché il bonus pedaggi autostradali.

In questo spazio vogliamo concentrarci proprio sull'ultima misura, che l'esecutivo ha riservato alle imprese che svolgono attività di autotrasporto, e che potranno richiedere una riduzione per i costi sostenuti nel corso del 2022 relativamente appunto ai pedaggi autostradali.

In merito ai requisiti, si richiede che i veicoli debbano essere adibiti al trasporto di alimenti, oggetti o altri elementi, ed appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore.

La riduzione del pedaggio viene calcolata in maniera proporzionale al valore delle fatture emesse per i pedaggi pagati: per poter beneficiare del rimborso totale devono ammontare ad almeno 2000 euro, ma non può superare il 13 per cento del fatturato annuo.

La domanda sarà presentabile dal prossimo 5 giugno, mentre il documento si potrà compilare ed inviare dal 26 del mese prossimo fino al 21 luglio. Il contributo statale può essere richiesto da imprese, cooperative a proprietà indivisa, consorzi, società consortili e i raggruppamenti che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

I pedaggi, come detto sopra, sono invece riferiti all'anno scorso, il 2022, e inerenti mezzi di proprietà, o posseduti a titolo di disponibilità, rientranti in alcune classi specifiche oppure superiore o anche ad alimentazione alternativa o elettrica.

Devono inoltre appartenere alle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure alle classi 2, 3 o 4 se volumetrico. La domanda si deve presentare attraverso il servizio “Pedaggi” che è disponibile sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori a seguito della registrazione. La fase di apertura delle domande scatterà il 5 giugno alle ore 9:00, mentre la fase di compilazione e invio del documento dalle ore 9:00 del 26 giugno.