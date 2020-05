Bonus Monopattino: lo Xiaomi M365 costa solo 139 euro online e in negozio

Grazie al Bonus Monopattino 2020, confermato dal Governo appena qualche giorno fa con il Decreto Rilancio, sarà possibile acquistare in sconto biciclette e monopattini elettrici per tutto l'anno in corso, scopriamo dunque come portarsi a casa lo Xiaomi M365 a soli 139 euro.

Il modello in questione, uno dei più venduti in Italia, è proposto attualmente a 349 euro sia su Amazon.it che su Mediaworld e Unieuro, dunque potete acquistare il monopattino online come in negozio. Grazie al bonus governativo però avete il 60% del prezzo totale rimborsato, e su questo modello significa ben 209,40 euro di sconto. Sottreaendo il bonus dal prezzo totale, lo Xiaomi M365 viene soltanto 139,60 euro, una cifra davvero ottima per un monopattino di questa qualità.

Anche se non è la versione Pro (cercando bene trovate anche lo Xiaomi M365 Pro in offerta), abbiamo comunque un'autonomia di 30 km (sulla carta ovviamente, poi dipende dalla velocità, dal peso del conducente, dalla strada ecc), una velocità fino a 25 km/h e un carico massimo di 100 kg. Presso Unieuro inoltre il monopattino si può avere abbinato a un lucchetto omaggio, il che fa di certo comodo per parcheggiare il veicolo in città.

A proposito di città, ricordiamo che il Bonus Monopattino 2020 è riservato ai residenti dei comuni con più di 50.000 abitanti, speriamo però che il Governo possa estendere a tutti i cittadini italiani la possibilità di acquistare biciclette e monopattini con un forte sconto. Qui trovate i link diretti per l'acquisto su Amazon.it, Mediaworld e Unieuro.