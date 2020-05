Bonus Monopattino: quanto costa il Ninebot Segway Max G30 dopo il rimborso?

Il mercato dei monopattini elettrici offre diverse soluzioni, più e meno economiche, ma qual è il miglior dispositivo da acquistare in questo momento? Probabilmente il Ninebot Segway Max G30, non a caso uno dei più costosi attualmente disponibili. Il suo prezzo è di 799 euro ma si può avere a meno grazie al Bonus Monopattino.

Nei giorni scorsi il Max G30 è stato offerto anche a 699 euro, ora però le sue "quotazioni" sono salite. Su Amazon.it si trova a 798,99 euro, presso Mediaworld e Unieuro si trova invece a 799 euro precisi. Quanto verrebbe a costare però dopo il rimborso governativo? Beh da questi prezzi bisogna sottrarre il 60%, ovvero 479,40 euro, significa che dopo aver richiesto il Bonus Monopattino pagheremo il Max G30 solo 319,60 euro - nulla a che fare con i prezzi di monopattini "minori" ma comunque una cifra di tutto rispetto, soprattutto ciò che offre.

Parliamo di un monopattino estremamente solido, costruito con ottimi materiali. La sua batteria è pressoché "infinita", con ben 65 km di autonomia, nulla che la concorrenza possa eguagliare; inoltre i pneumatici usati sono tubeless e da 10" per una migliore tenuta di strada. La velocità massima invece, imposta per legge, è di 25 km/h.

A proposito di Bonus Monopattino, vi ricordiamo che si tratta di è un RIMBORSO che il Governo vi farà nei mesi a venire, nel frattempo bisogna spendere la cifra intera per l'acquisto. Per ottenere il bonus è sufficiente essere residenti in una grande città e aver effettuato l'acquisto fra il 4 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, per tutti i dettagli vi rimandiamo alla news dedicata al bonus.