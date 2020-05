Bonus monopattino: come acquistare il Ninebot Segway ES2 a 156 euro

Dopo il Decreto Rilancio non si fa altro che parlare di biciclette e monopattini. A tal proposito vi stiamo quasi quotidianamente consigliando offerte per acquistare i migliori modelli del momento, fra cui c'è sicuramente anche il Ninebot Segway ES2 che abbiamo recensito di recente. Ecco quanto ci costa con il bonus.

Ricordiamo che il Bonus Monopattino è un RIMBORSO che il Governo vi farà nei mesi a venire, nel frattempo bisogna spendere la cifra intera per l'acquisto. Per ottenere il bonus è sufficiente essere residenti in una grande città e aver effettuato l'acquisto fra il 4 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, per tutti i dettagli vi rimandiamo alla news dedicata al bonus.

Ora vogliamo concentrarci sulle offerte per l'ES2, che su Amazon.it costa ora 389,99 euro; significa che grazie al bonus potete andare a spendere soltanto 156 euro. Prezzi più o meno simili si ottengono anche presso Mediaworld e Unieuro, con la comodità di acquistare il monopattino direttamente in negozio. Da Mediaworld l'ES2 è offerto a 397 euro, dunque post-rimborso andate a pagarlo solo 159 euro. Prezzo quasi identico da Unieuro, dove si acquista adesso a 399 euro: in questo caso la cifra finale sarà di 159,60 euro e in omaggio avrete un lucchetto per bloccare il monopattino.