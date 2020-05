Bonus monopattino 2020: i monopattini elettrici Segway in offerta da Mediaworld

Nelle prossime ore il governo italiano dovrebbe diffondere le modalità ufficiali per utilizzare l'annunciato Bonus bicicletta e monopattino 2020, che dovrebbe offrire ai residenti delle città con più di 60.000 abitanti ben 200 euro da spendere nei negozi. Negozi come Mediaworld, che hanno in sconto diversi monopattini elettrici.

Una delle migliori offerte della grande catena d'elettronica riguarda il monopattino Ninebot Segway ES1, proposto a 299 euro. Come detto nel nostro articolo dei 5 monopattini da acquistare col Bonus monopattino 2020, è lo step più economico per entrare nel mondo dei monopattini Segway e vale sicuramente l'acquisto - anche considerando che è perfettamente compatibile con le batterie Segway che vanno ad aggiungere potenza e autonomia, magari in futuro.

Da segnalare anche il Ninebot Segway ES2 proposto a 429 euro con una luce di sicurezza amovibile COSMO Ride inclusa. Per mettere invece le mani sul Non Plus Ultra di casa Segway, Mediaworld ha in offerta anche il Max G30 con ben 65 km di autonomia, proposto a 699 euro esattamente come Amazon Italia. Un vero e proprio mezzo di trasporto urbano che non necessita l'acquisto di batterie aggiuntive per estendere l'autonomia, estremamente interessante con i 200 euro di sconto previsti dal Bonus. Bonus che potrebbe arrivare tramite voucher così come accaduto per le TV DVB-T2.

Per andare alla pagina delle offerte Mediaworld dedicata ai monopattini vi basta cliccare sul link presente giù, in Fonte.