Bonus Mobilità 2020: quando si potrà richiedere il rimborso?

Nonostante sia stato annunciato settimane fa, attorno al Bonus Mobilità 2020 c'è ancora parecchia confusione da parte degli utenti. Non per colpa loro, certo, ma perché alcune domande non hanno ancora risposta. Ad esempio: quando si potrà richiedere il bonus?

Le regole ufficiali pubblicate dal Ministero dell'Ambiente sono chiare: potremo richiedere il rimborso dal giorno in cui sarà attiva la piattaforma del governo dedicata all'iniziativa. Ciò che non sappiamo però è il giorno esatto in cui questo avverrà, abbiamo però una finestra ben precisa in cui questo può succedere. Dal momento della pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, il decreto che contiene per l'appunto il Bonus Mobilità 2020 per biciclette, monopattini e altri veicoli di trasporto individuale, il governo ha 60 giorni di tempo per attivare la piattaforma.

Poiché il decreto è stato pubblicato in gazzetta lo scorso 19 maggio, di sicuro la piattaforma verrà lanciata entro il 18 luglio, non oltre. Entro questa data avremo finalmente la piattaforma attiva, con cui finisce la Fase 1 del Bonus Mobilità 2020 e inizia la Fase 2. Con la Fase 1, quella che stiamo vivendo adesso, possiamo acquistare una bicicletta o un monopattino ovunque a "prezzo pieno" purché ci rilascino una fattura valida, per poi richiedere il rimborso sulla piattaforma.

Con la Fase 2 dovremo richiedere un voucher sulla piattaforma e spenderlo presso i rivenditori aderenti, ottenendo subito il 60% di sconto su una bici, un monopattino e quant'altro, ma sempre fino a 500 euro. Ricordiamo inoltre che il bonus può essere richiesto da "maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)".