Bonus Mobilità 2020: tutti i monopattini elettrici compatibili col rimborso su Amazon.it

La giornata di ieri 27 maggio era attesa da moltissimi italiani, tutti quelli impazienti di conoscere le regole ufficiali relative al Bonus Mobilità 2020. Un rimborso del 60% su biciclette e monopattini, anche acquistati su Amazon.it.

Il colosso americano ha posto davvero molta attenzione al nuovo bonus governativo, ha infatti creato una "pagina di raccolta" dove spiega in quattro semplici passaggi come richiedere il rimborso al governo dopo un acquisto sulla piattaforma. Non solo, attraverso tre sezioni ben distinte ha raccolto tutte le biciclette elettriche e tutti i monopattini elettrici compatibili con il Bonus Mobilità 2020.

Anche se in genere si parla di pochissimi modelli, come quelli Xiaomi o Segway, il mercato ha svariate soluzioni da offrire, non a caso su Amazon.it ne trovate a decine. Pensate che siano troppi? Beh noi abbiamo già selezionato i cinque migliori monopattini da acquistare su Amazon, date inoltre un'occhiata alla nostra recensione del Ninebot Segway ES2 (con e senza batteria extra) e alla recensione dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, due dei modelli più venduti in Italia e nel mondo.

Ricordiamo che potranno chiedere il rimborso/buono solo i maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei "capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)".