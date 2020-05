Bonus Mobilità 2020: tutte le biciclette elettriche compatibili col rimborso su Amazon.it

Nella giornata di ieri, 27 maggio, il governo ha finalmente pubblicato tutte le regole ufficiali riguardanti il Bonus Mobilità 2020, che permette a molti cittadini italiani di acquistare in sconto biciclette e monopattini, anche su Amazon.it.

Proprio il colosso americano si è molto impegnato per rendere più semplice l'utilizzo del Bonus da parte dei suoi utenti, ha infatti creato una pagina ad hoc in cui spiega - in 4 semplici passaggi - come richiedere il rimborso in seguito a un acquisto fatto sulla piattaforma.

Non solo, Amazon ha anche creato tre ulteriori sezioni in cui consiglia i migliori prodotti compatibili suddivisi per categoria. Cliccando al link che segue trovate infatti le biciclette elettriche compatibili con il Bonus già selezionate da Amazon.it, di vario prezzo, così da soddisfare tutte le esigenze dei vari utenti. Nel caso abbiate l'imbarazzo della scelta, abbiamo per voi selezionato le migliori 5 bici elettriche per rapporto qualità/prezzo disponibili su Amazon.it.

Ricordiamo velocemente che potranno chiedere il rimborso/buono solo i maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei "capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)".