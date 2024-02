Bonus Hyundai a febbraio 2024: sconto sulle termiche anche se incentivi finiti

Lo scorso 1 febbraio Renault ha annunciato di aver anticipato i nuovi incentivi governativi, offrendo fino a 13.750 euro di bonus sulle sue nuove auto elettriche. Ora anche Hyundai ha deciso di fare più o meno lo stesso per tutto il mese di febbraio 2024.

Il marchio francese della Losanga ha aperto le danze e anche Smart ha pensato di offrire fino a 9.000 euro di sconto sui modelli #1 e #3. Hyundai ha deciso di non essere da meno e di lanciare una nuova iniziativa esclusiva valida per tutto il mese in corso, anche se differente da quella dei concorrenti: un Bonus Hyundai da 2.000 euro su i10, i20, Bayon, nuova Kona ibrida e termica, Tucson ibrida e termica.

L’iniziativa è dedicata a chi rottama un usato immatricolato prima del 31 dicembre 2013 a prescindere dalla normativa Euro e acquista un nuovo veicolo Hyundai tra quelli indicati. L’importante è firmare il contratto di acquisto entro e non oltre il 29 febbraio 2024. Il Bonus da 2.000 euro ricalca così ciò che gli utenti avrebbero ottenuto secondo le norme in vigore, anche ora che i fondi 2024 per le auto termiche sono già terminati.

“Con questa iniziativa intendiamo dare continuità all’opportunità di accedere alla mobilità Hyundai, nonostante l'esaurimento dei fondi dell’Ecobonus statale. L’Ecoincentivo Hyundai rappresenta un vantaggio concreto per chi desidera acquistare uno dei modelli della gamma Hyundai di ultima generazione” ha detto Andrea Crespi, Presidente di Hyundai Italia.