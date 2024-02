Bonus Colonnine auto elettriche 2024, domande al via da domani: cosa fare, tutte le info

A partire dalla giornata di domani, giovedì 15 febbraio 2024, scatterà l'apertura del bando per ottenere il Bonus Colonnine auto elettriche, la misura che permette di ottenere un importo, variabile a seconda dei soggetti, qualora aveste installato una colonnina in casa.

Nel dettaglio, come specificato dal sito ufficiale di Invitalia, si tratta del “Contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici”, che siano persone fisiche o condomini, così come previsto dal DPCM emanato il 4 agosto del 2022.

La misura, concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prevede un contributo massimo fino a 1.500 euro per una persona fisica, che diventano 8.000 euro nel caso in cui il contributo venga richiesto da un condominio.

Per poter accedere alla domanda bisognerà aver effettuato l'installazione di una colonnina domestica nel corso del 2023, quindi dal primo gennaio fino al 31 dicembre di un anno fa, e lo sportello riaprirà dalle ore 12:00 di domani, 15 febbraio 2024, proseguendo fino al 14 marzo di quest'anno, salvo esaurimento fondi.

Il bonus colonnine per privati e condomini era già stato aperto nel 2023 ed ora è la volta di un'altra finestra che aiuterà coloro che hanno effettuato l'installazione di una colonnina durante l'anno scorso. Come fare per presentare la domanda? Bisognerà accedere alla propria area personale cliccando qui e autenticarsi tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).

A quel punto bisognerà scegliere l'incentivo per cui presentare domanda, oppure si potranno richiedere ulteriori informazioni attraverso il servizio "Parla con me". Per completare la domanda servirà avere una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

Secondo quanto fa sapere Invitalia: “La concessione del contributo, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande”. Il contributo del governo rappresenta una misura molto utile che va incontro a coloro che posseggono un'auto elettrica ed hanno deciso di installarsi una “mini stazione” di ricarica in casa. Ma sapete quanto sono affidabili le colonnine pubbliche? Si salvano solo i Supercharger.