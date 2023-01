Il Bonus Carburante vale anche per la ricarica dell'auto elettrica

Utilizzare oggi un’auto elettrica può ancora essere più conveniente rispetto a una vettura a benzina o diesel, a patto che si utilizzino gli abbonamenti. La ricarica “a consumo” potrebbe essere più costosa di un normale rifornimento, motivo per cui l'Agenzia delle entrate ha detto che anche gli utenti elettrici hanno diritto al Bonus Carburante.

A dirlo con fermezza in Commissione Attività Produttive è stato Sergio Cristallo, Direttore Centrale del Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate. Il Bonus Carburante dev’essere erogato “anche per la ricarica di veicoli elettrici per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra differenti tipologie di veicoli”.

Cristallo ha anche specificato che i Bonus Carburante pari a 200 euro possono essere “erogati sin da subito” e che “assumono rilevanza reddituale nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore”, si potranno dunque dedurre completamente dal reddito d’impresa.

Ricordiamo che il Governo Meloni ha confermato il Bonus Carburante per tutto il 2023 lo scorso 10 gennaio. Può essere erogato a tutti i lavoratori dipendenti, non vale dunque per i dipendenti pubblici.

A proposito di carburanti, purtroppo gennaio 2023 chiude con prezzi al rialzo: la benzina al self service chiude a 1,880 euro al litro, mentre con il diesel va anche peggio e si arriva a 1,992 euro al litro. L'elettricità alle colonnine pubbliche invece può costare attorno a 0,35 euro al kWh con gli abbonamenti, al consumo invece si paga solitamente 0,58 euro per un kWh AC e fino a 0,89 euro per un kWh DC.