Bonus Bicicletta: non ci sarà alcun Click Day, assicura il Ministro Costa

Avete acquistato una bicicletta o un monopattino elettrico e non aspettate altro che richiedere il Bonus Mobilità appena possibile? State tranquilli perché il tanto temuto Click Day non ci sarà e lo ha assicurato il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Cosa si intende per Click Day? È ciò che è successo al sito dell'INPS durante il lockdown: si inaugura una piattaforma per richiedere dei soldi, la gente si riversa tutta insieme lo stesso giorno e il sito salta, con i servizi che vanno in tilt e diventano indisponibili. Lo stesso si temeva per il Bonus Mobilità 2020, con tutti gli utenti che hanno già effettuato un acquisto che si fionderanno a chiedere il rimborso del 60%, anche perché coi fondi limitati è bene farlo il prima possibile...

Ebbene il Ministro Costa ha scongiurato un altro, sfiancate Click Day: "La piattaforma è in arrivo e ci è stato assicurato che con un sistema di anticamera virtuale non ci sarà alcun Click Day". Ma quando arriverà esattamente la piattaforma? In base alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale abbiamo calcolato che verrà attivata entro e non oltre il 18 luglio, il Ministro dal canto suo ha detto: "Sarà operativa tra qualche settimana". Costa ha anche confermato come ai 120 milioni iniziali ne siano stati aggiunti altri 70, inoltre sono state finanziate nuove infrastrutture per accogliere biciclette e monopattini nelle città di Roma, Napoli e Milano, "ho finanziato queste nuove infrastrutture con altri 310 milioni di euro" ha terminato il Ministro intervenendo alla trasmissione Agorà.