Bonus bicicletta 2020: a Milano lunghe code davanti ai negozi

Lo scorso 13 maggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato, tramite conferenza stampa, tutte le novità del nuovo Decreto Rilancio, all'interno del quale si trova anche il famoso Bonus Bicicletta e Monopattino 2020, così ribattezzato, che permette di acquistare veicoli per la mobilità individuale scontati del 60%.

Il Bonus è rivolto ai residenti nei comuni con più di 50.000 abitanti, è infatti una mossa utile a ridurre il traffico per le strade e a scongiurare affollamenti sui mezzi pubblici in questa delicata Fase 2 di lotta contro il COVID-19. Ebbene, gli italiani come hanno reagito all'annuncio dello sconto su biciclette, monopattini, monoruota e altri veicoli individuali a zero emissioni?

A giudicare da ciò che abbiamo registrato nel primo sabato post-decreto, molto bene: a Milano abbiamo notato lunghe file davanti ai negozi di biciclette (nel video in basso ad esempio potete vedere la fila appena al di fuori l'entrata di Rossignoli, storico negozio di biciclette sito nel cuore della città, a via Garibaldi), lo stesso all'entrata degli store di Decathlon (anche se in questo caso non tutti erano in fila per acquistare biciclette, ovviamente, la catena vende molte altre cose...).

Ricordiamo velocemente che il Bonus consiste in un rimborso del 60% del costo della bicicletta, del monopattino ecc fino a un massimo di 500 euro. Dunque se acquistate qualcosa che costi 830 euro o più, saranno sempre 500 gli euro rimborsati grazie al bonus. Un monopattino o una bicicletta da 300 euro invece ci costerà appena 120 euro (come il Ninebot Segway ES1 in offerta ora a 299 euro), con uno sconto di 180 euro. Questo si applica su tutti gli acquisti effettuati dal 4 maggio scorso al 31 dicembre 2020. Di seguito trovate i link diretti all'articolo con i migliori monopattini elettrici da acquistare in sconto e alle migliori biciclette elettriche sotto i 2.000 euro.