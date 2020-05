Bonus bicicletta e monopattino 2020: in arrivo i voucher come per le TV?

Il governo italiano si appresta a rilasciare un bonus per l'acquisto di nuove biciclette (anche a pedalata assistita) e monopattini elettrici, così da svuotare i mezzi pubblici e rendere più difficile il contagio da Coronavirus. Ma come funzionerà esattamente questo bonus?

Sulla carta mancano ancora i dettagli precisi della "promozione", che dovrebbe valere ben 200 euro per tutti i residenti nelle città al di sopra dei 60.000 abitanti. Le indiscrezioni parlano di un bonus bicicletta e monopattino 2020 da usare come i recenti incentivi per le TV. Qualche tempo fa infatti il passaggio al nuovo Digitale Terrestre T2 ha generato bonus per l'acquisto di nuove televisioni e decoder compatibili con lo standard, un buono sconto da generare e presentare al momento dell'acquisto - non sarà dunque il commerciante a farvi uno sconto di sua spontanea volontà sul posto per poi recuperare il denaro in credito d'imposta.

Si tratta però di rumor, ancora non sappiamo nulla di ufficiale, bisognerà aspettare la Gazzetta Ufficiale per conoscere esattamente come funzionerà l'erogazione del bonus bicicletta. Nel frattempo vi abbiamo segnalato i 5 migliori monopattini da acquistare in sconto, presto arriveranno anche le migliori biciclette elettriche. Speriamo che con questa iniziativa si possa limitare il traffico sulle strade e mantenere l'aria un po' più pulita rispetto al pre-lockdown.