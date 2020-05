Bonus bicicletta e monopattino 2020: come ottenere il rimborso su Amazon.it

All'interno dell'ultimo Decreto Rilancio il Governo ha inserito il Bonus Mobilità 2020, che permette di acquistare in sconto nuove bici e monopattini, anche elettrici, così come altri veicoli di micromobilità per trasporto individuale. Amazon.it vende prodotti perfettamente compatibili e vi spiega come ottenere il bonus in 4 semplici passaggi.

Amazon.it ha aperto un'intera pagina dedicata al bonus mobilità, dentro la quale trovare i migliori monopattini elettrici compatibili con l'offerta governativa, le bici tradizionali e le biciclette elettriche, anche dette a pedalata assistita (a proposito trovate qui le nostre migliori biciclette elettriche economiche da acquistare su Amazon).

Quattro i passaggi da fare per acquistare rispettando le regole richieste dal Decreto: aggiungere il proprio codice fiscale all'account Amazon.it, acquistare un prodotto idoneo, scaricare la fattura e infine richiedere - una volta attivato - il rimborso sul portale del Ministero (tramite credenziali SPID, questo lo aggiungiamo noi).

Ricordiamo velocemente che solo chi vive in una Città Metropolitana o in un comune con più di 50.000 abitanti può accedere al Bonus Mobilità 2020, inoltre abbiamo sì un rimborso del 60% sul prezzo dell'oggetto acquistato ma fino a un massimo di 500 euro. Dunque tutti i prodotti al di sopra degli 833 euro avranno sempre e comunque un rimborso di 500 euro, non di più.