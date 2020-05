Bonus bicicletta e monopattino 2020: come funzionano la Fase 1 e la Fase 2

Il 27 maggio il governo ha ufficializzato le regole per ottenere il Bonus Mobilità 2020, anche detto più banalmente Bonus Bicicletta e Monopattino. L'iniziativa permette di acquistare biciclette tradizionali, bici elettriche, monopattini elettrici, hoverboard e simili con uno sconto del 60%, bisogna però sottostare a una Fase 1 e una Fase 2.

Sono parole che purtroppo abbiamo detto spesso in questo periodo di lockdown, ora però il Coronavirus non c'entra nulla... La Fase 1 del Bonus Mobilità è quella che stiamo già vivendo, è attiva dal 4 maggio scorso e andrà avanti fino al giorno in cui il governo attiverà la piattaforma web dedicata all'operazione - cosa che avverrà entro i 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale.

In questa prima fase possiamo già fare i nostri acquisti, va bene qualsiasi negozio fisico o online purché rilasci regolare fattura italiana, anche perché il documento andrà poi allegato alla domanda di rimborso. Abbiamo detto fattura perché gli scontrini non saranno considerati, quindi attenzione.

Dal giorno in cui invece sarà attivata la piattaforma web, inizierà la Fase 2 con diversi cambiamenti. Accedendo alla piattaforma sarà possibile richiedere un buono digitale da spendere direttamente in negozio, avremo dunque uno sconto del 60% direttamente in cassa, senza bisogno di chiedere rimborsi. Rispetto alla Fase 1, gli acquisti non si potranno fare ovunque ma solo presso i negozi aderenti all'operazione, la cui lista sarà diffusa sulla piattaforma, quindi attenzione... correte il rischio che il negozio in cui avete adocchiato un'ottima offerta non sia incluso nella lista.

Sta dunque a voi decidere come usufruire del Bonus, se anticipare tutta la spesa in questa Fase 1 oppure attendere il voucher digitale nella Fase 2. Di certo finché la piattaforma non sarà attiva, nessun cittadino potrà chiedere nulla, è tutto in stand-by. Vi ricordiamo che ci sono altre regole per accedere al bonus, trovate tutto nel nostro speciale dedicato al Bonus Mobilità 2020.