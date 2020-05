Bonus bicicletta e monopattino 2020 nel caos: a che punto siamo?

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della volontà del Governo di rilasciare un Bonus Bicicletta e Monopattino 2020, dopo le prime notizie però la questione è caduta nel silenzio e nella confusione più totale. Cerchiamo dunque di fare un po' di chiarezza.

Questa nuova iniziativa del governo, che mira a mantenere pulita l'aria delle città e a scongiurare assembramenti all'interno dei mezzi pubblici, dovrebbe essere inserita nel prossimo Decreto Rilancio, se all'inizio però si è parlato di uno sconto da 200 euro, ora sappiamo che il Bonus può arrivare fino a un massimo di 500 euro, coprendo fino al 70% del costo totale del mezzo acquistato.

A tal proposito, cosa possiamo scontare? Sicuramente biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita (qui le migliori bici elettriche sotto i 2.000 euro), monopattini elettrici (qui i migliori monopattini del momento), monoruota Segway e altri dispositivi di micromobilità per il trasporto individuale.

Molto probabilmente il Bonus sarà retroattivo a partire dal 4 maggio scorso e si potrà riscattare una sola volta fino al 31 dicembre 2020, non sappiamo però come si potrà richiedere. Il Governo starebbe pensando a voucher come per il Bonus TV e Decoder, oppure un rimborso post-acquisto, attendiamo notizie ufficiali in merito. (Foto cover: avuerre)