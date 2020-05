Bonus Bicicletta 2020: tutte le bici tradizionali compatibili col rimborso su Amazon.it

Come ormai saprete, nel recente Decreto Rilancio ideato dal Governo per uscire dalla crisi post-COVID c'è anche il Bonus Mobilità 2020, che ci permette di acquistare biciclette con uno sconto del 60%, sia nuove che usate, anche online su Amazon.it.

Il colosso americano, che opera ormai da anni in Italia e rilascia regolari fatture (indispensabili per usufruire del bonus), ha creato una pagina apposita per spiegare come ottenere il rimborso dopo un acquisto e consigliare i migliori monopattini elettrici in vendita sulla piattaforma, le migliori biciclette elettriche come anche le migliori biciclette tradizionali compatibili con il Bonus Mobilità 2020.

Cliccando sul link che abbiamo messo appena qui sopra trovate tutti i modelli a "pedalata muscolare" perfettamente compatibili con il rimborso, che in questa Fase 1 spetta al cliente che ha sostenuto l'intera spesa. L'iniziativa prevede anche una Fase 2 con voucher digitali da scaricare sulla piattaforma web dedicata all'operazione, non appena sarà operativa.

Voucher alla mano, avremo lo sconto del 60% direttamente in cassa, senza bisogno di chiedere rimborso. Per saperne di più in questo articolo vi spieghiamo come funzionano la Fase 1 e la Fase 2, invece a quest'altro link trovate tutte le regole ufficiali pubblicate dal governo in merito al Bonus Mobilità 2020.