Bonus Bicicletta 2020: 7 bici in offerta da Carrefour fino al 24 maggio

Dopo oltre due mesi di lockdown forzato, con l'arrivo della Fase 2 ci siamo ritrovati in piena primavera, un periodo perfetto per stare all'aria aperta. Inoltre con il recente Bonus Bicicletta 2020 lanciato dal governo acquistare una nuova bici è diventato ultra conveniente, motivo per cui Carrefour ha lanciato interessanti offerte.

Ben sette modelli in offerta, dal 20 al 24 maggio, con prezzi che non vanno oltre i 139,90 euro. Partiamo con la Bicicletta Pieghevole Folding First, compatta e maneggevole, perfetta per un uso cittadino, con ruote da 20" e cambio 6 velocità; è proposta a soli 89,90 euro. Un'altra bici pieghevole, ma dal carattere più giovanile, è proposta a 139,90 euro, mentre per una classica bicicletta da trekking sono richiesti 99,90 euro.

Spazio anche a una Mountain Bike proposta a 99,90 euro e una tradizionale Bicicletta Olanda a 89,90 euro. Anche i bambini avranno di che scegliere, con un modello Spiderman da 12", 14" e 16" a partire da 79,90 euro e una Bici Frozen 2 sempre da 12", 14" o 16" a partire da 79,90 euro.

Ricordiamo che con il Bonus Bicicletta 2020 si può ottenere un RIMBORSO del 60% se si è residenti in un comune con più di 50.000 abitanti o una Città Metropolitana, chiedete sempre la fattura in fase di acquisto.