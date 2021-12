Niente Bonus Bici e Monopattino nella Legge di Bilancio 2022: restano le wallbox per EV

Il 30 dicembre 2021 la nuova Legge di Bilancio 2022 è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati con 355 voti favorevoli e 45 contrari, ora si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci sono novità per biciclette e monopattini elettrici? Purtroppo abbiamo brutte notizie.

Chi aspettava un nuovo Bonus Mobilità 2022 resterà evidentemente deluso dalla nuova Legge di Bilancio. Nel testo infatti non figura nulla di tutto ciò, biciclette e monopattini non vengono mai nominati, nonostante il successo clamoroso del Bonus Mobilità 2020 - con oltre 600.000 italiani che ne hanno usufruito nonostante le limitazioni territoriali.

Di certo stiamo vivendo un periodo particolare e il Governo ha deciso di puntare soprattutto su assegni familiari, aliquote Irpef, sconti e riduzioni, Superbonus sulle abitazioni e molto altro. Abbiamo aiuti anche per la scuola, per gli studenti che vogliono partire in Erasmus, per chi ha disturbi alimentari oppure ha necessità di cambiare la propria TV o il decoder per aggiornare i propri apparati ai nuovi standard di trasmissione.

Per ciò che trattiamo su queste pagine è interessante notare come sia stato prolungato il Superbonus per l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per le auto elettriche, per chi invece sperava di acquistare una due ruote in sconto non c'è nulla all'orizzonte, almeno per ora.