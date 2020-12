Bonus Bici al capolinea: ultime ore per gli esclusi del click day

Il Bonus Mobilità 2020, anche detto Bonus Bici o Bonus Monopattino, ha avuto sicuramente luci e ombre. Luci perché è stato un grande successo di pubblico, ombre perché la piattaforma per la richiesta è arrivata molto tardi e c’è anche stato un odioso click day. Per tutti gli esclusi di quella tornata, oggi è l’ultimo giorno per rimediare.

Oggi 9 dicembre 2020 è infatti l’ultimo giorno utile per chiedere il Bonus Mobilità 2020, nel caso in cui si sia rimasti esclusi dalla primissima tornata di richieste. Chi ha comprato una bicicletta (sia muscolare che elettrica), un monopattino elettrico o altri dispositivi di trasporto individuale a trazione elettrica fra il 4 maggio e il 2 novembre 2020 ha la certezza del rimborso, a patto che inoltri la richiesta entro la giornata di oggi.

Ricordiamo che la piattaforma per la richiesta del Bonus Mobilità 2020 è stata lanciata lo scorso 3 novembre, nel giro di 24 ore però tutti e 215 milioni di euro stanziati sono finiti, fra rimborsi e voucher. Qualcuno dunque è rimasto fuori, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa però ha garantito piena copertura per chi avesse acquistato un veicolo compatibile nell’intervallo di date ricordato sopra. Avete però poche ore per rimediare, da domani 10 dicembre sarà tutto finito. Fino alla mezzanotte, sul sito www.buonomobilita.it, ci si potrà registrare con scontrino parlante/fattura e SPID, non potete più rimandare...