Bonus Auto, la Commissione Bilancio dà il via libera ai nuovi incentivi per il 2021

La Commissione Bilancio della Camera ha dato nella notte il via libera ai nuovi incentivi per le auto per i primi sei mesi del prossimo anno. La novità è che i nuovi contributi messi in campo dall'Esecutivo interesseranno anche le vetture euro 6.

Rispetto alla versione precedente, l'emendamento è stato riformulato ed è strutturato in questo modo: coloro che rottameranno un'automobile di almeno 10 anni, riceveranno un incentivo di 3.500 Euro, di cui 1.500 Euro erogati dallo Stato e 2.000 Euro dal venditore.

Nei primi sei mesi del prossimo anno però sarà possibile accedere anche ad un ecobonus per i veicoli commerciali. Questo bonus si aggiunge agli incentivi già previsti, indirizzati alle auto ibride ed elettriche.

L'emendamento ha prevede anche il rifinanziamento del bonus rottamazione per auto e moto inserito nel decreto rilancio e l'ecobonus partito da Agosto. A ciò si aggiunge un ulteriore bonus da 2.000 Euro per i veicoli elettrici ed ibridi.

Complessivamente, sono stati stanziati 250 milioni di Euro per l'Euro 6 termico, ma fino a Giugno 2021. Messi sul piatto anche 120 milioni di Euro per gli acquisti di auto elettriche fino a Dicembre 2021 e 50 milioni di Euro per i veicoli commerciali. Le misure prossimamente approderanno anche in auto per l'approvazione definitiva.