La bomba di Google: Android Auto wireless su tutti i telefoni con Android 11

Google ha da pochissime ore sganciato una bomba atomica, ovviamente metaforica: con Android 11, Android Auto sarà wireless per tutti gli utenti, una novità che molti aspettavano da tempo.

Se guidate/acquistate un'auto di nuova generazione, nel 95% dei casi trovate ormai a bordo Android Auto e Apple CarPlay, due feature a cui gli utenti più smart non possono assolutamente rinunciare. Entrambe però hanno spesso una limitazione: vi costringono a utilizzare il cavo per il trasferimento dei dati, e dunque l'utilizzo delle app sullo schermo dell'infotainment di bordo. Solo alcune vetture premium e un numero estremamente limitato di smartphone supportano oggi l'utilizzo wireless di Android Auto, una cosa che per fortuna sta per cambiare per sempre.

Andando a leggere le note rilasciate da Google poche ore fa, si legge chiaramente che: "Ogni smartphone con Android 11.0 e rete WiFi a 5GHz potrà usare Android Auto in modalità wireless." Certo c'è anche una sorta di postilla che dice che in Europa i dispositivi dovranno rispettare determinate caratteristiche per utilizzare il WiFi da 5 GHz in auto, sono i produttori però che devono allineare gli smartphone alle normative.

Chiaramente, come ricorda sempre Google, sarà fondamentale che l'automobile sia compatibile con Android Auto wireless, questo potete scoprirlo facendo riferimento ai dati tecnici della vostra vettura (o comunque chiedere espressamente la feature in fase di acquisto). Per chiudere Google ricorda anche che è già possibile utilizzare Android Auto in modalità wireless con Android 10 e uno smartphone Google o Samsung, oppure con Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ o Note 8 con Android 9.0. Android Auto fra l'altro è in continuo sviluppo, proprio in queste settimane stanno arrivando importanti novità.