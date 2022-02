A Bologna, Volvo inaugura la prima stazione di ricarica Powerstop aperta a tutti

Alla presenza del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, oggi è stata inaugurata la stazione di ricarica Volvo ultrafast Powerstop di Volvo Car Italia, un’iniziativa che fa parte del progetto Volvo Recharge Highways per la diffusione della mobilità elettrica sul territorio italiano e l’abbattimento delle emissioni di CO2.

Il progetto, promosso dalla filiale italiana di Volvo in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, prevede l’installazione di stazioni di ricarica ultrafast da 150 kW presso le concessionarie Volvo in prossimità delle uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici dello stivale, che interesseranno più di 15 assi autostradali, così da rendere possibili spostamenti a lungo raggio in qualunque direzione della nostra penisola.

Inoltre i punti di ricarica di Volvo Car Italia saranno aperto a tutti coloro che dispongono di un veicolo elettrico, a prescindere che porti il badge della casa svedese. Questa mossa dimostra lo spirito di condivisione che da sempre contraddistingue Volvo, convinta della necessità di agire in modo sostenibile per garantire la mobilità di domani.

Assieme al punto di ricarica di Bologna è stato aperto anche quello della concessionaria Volvo Ambrosi di Perugia, ma a breve se ne attiveranno molte altre su tutto il territorio nazionale. Le prossime concessionarie pronte ad attivarsi sono a Ferrara, Verona, Civitanova Marche, Frosinone e Trento.

A tal riguardo, Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, ha dichiarato: “Il progetto Volvo Recharge Highways è un’iniziativa senza precedenti: mai un costruttore di auto si era impegnato anche attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni di ricarica ad alte prestazioni aperte a tutti gli automobilisti. Non vogliamo certo sostituirci a chi è preposto a realizzare infrastrutture; vogliamo solo sensibilizzare il pubblico sulla opportunità di passare alla mobilità elettrica dando il nostro contributo per renderla davvero possibile per tutti sul territorio nazionale”.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha aggiunto: “Si tratta di un’iniziativa interessante che appare in linea con la direzione intrapresa anche dalla nostra amministrazione relativamente ai temi legati alla Sostenibilità. Bologna ha posto la propria candidatura per rientrare nel novero delle cento città europee che saranno carbon-free per il 2030. È evidente che l’aiuto che può venire dal settore privato sarà determinante per il raggiungimento di tale obiettivo”.

Ricordiamo che questo progetto è partito oggi a gonfie vele, ma fa seguito all’apertura della stazione di ricarica Powerstop Portanuova a Milano, inaugurata lo scorso novembre. E parlando della casa svedese, bisogna menzionare un interessante studio che ha evidenziato come la produzione di auto elettriche generi il 70% di emissioni in più.