A Bologna arriva Limiteman e il limite passa 'magicamente' da 30 a 80 km/h

Dopo Fleximan è giunto il momento di un nuovo “eroe”, leggasi Limiteman. Così è stato già ribattezzatto quel “buontempone” che ha ben pensato di trasformare il simbolo del limite dei 30 km/h in 80, presso la città di Bologna.

Il capoluogo emiliano è da settimane al centro di un dibattito sull'utilità o meno dell'introduzione del limite dei 30 km/h per tutta la città, ma dopo un mese i primi riscontri sono positivi, con gli incidenti calati del 16 per cento.

Nonostante questi dati, continuano ad essere moltissimi coloro che si stanno opponendo al limite bolognese, fra chi si lamenta di dover continuamente guardare il tachimetro, a chi invece sottolinea i tempi più lunghi nell'arrivare ad esempio sul luogo di lavoro o nell'effettuare le consegne.

Sicuramente rientra nella categoria degli “oppositori” colui che all'inizio e alla fine di via Nanni Costa, nei pressi dell'ospedale Maggiore e vicino al Giardino Santo Viola, ha trasformato il numero 3 del simbolo del limite dei 30, in un 8, “alzando” così il tutto di 50 km/h.

“Fleximan? Dossoman? No, a Santa Viola abbiamo Limiteman”, recita un post social con tanto di foto allegata, come trovate in copertina (immagine presa da Il Resto del Carlino). In realtà non si tratta di una bravata delle ultime ore, visto che le “gesta” di Limiteman risalirebbero già a qualche giorno fa, ma in ogni caso il tutto è divenuto virale in queste ore, salendo alla ribalta della cronaca.

“Un nuovo tipo di ‘supereroe urbano’ che trasforma i segnali dei 30 in 80, con una piccola modifica, rendendo non applicabili le multe per segnaletica non chiara”, aveva scritto un utente, come si legge su Il Resto del Carlino.

In attesa di scoprire di chi si tratta, ieri il direttore generale Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli, si è detto convinto che bisognerebbe ripristinare il limite dei 50 all'ora tenendo i 30 solo nel centro storico e valutando “l’inserimento di altre isole ambientali, qualora ce ne fosse bisogno davanti a scuole o ospedali o strutture per anziani”. Bologna è la prima città che introduce il limite dei 30 km/h in Italia, ma non è da escludere che a breve anche altre grandi città del BelPaese possano imitarla.