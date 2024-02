Bologna a 30 km/h, i primi riscontri sono positivi: in un mese -16% di incidenti

Sebbene vi siano detrattori alla normativa dei 30 km/h nelle città, uno su tutti il Ministro Matteo Salvini, per il momento, i numeri sembrano essere positivi. Secondo quanto riportato da Ansa si sarebbe registrato un calo di incidenti nella città di Bologna.

Certo, stiamo parlando di un solo mese di indagine: troppo poco tempo per redigere una statistica esaustiva. Ad ogni modo, si è registrata una significativa riduzione del 15,8% degli incidenti stradali. I dati forniti dal Comune di Bologna confermano questa tendenza, evidenziando in particolare una diminuzione degli incidenti gravi e quelli che coinvolgono pedoni.

Nel periodo compreso tra il 15 gennaio e l'11 febbraio 2024, sono stati registrati complessivamente 186 incidenti, di cui uno mortale, 122 con persone ferite (per un totale di 144 feriti), nessuno con feriti in prognosi riservata e 63 senza feriti. Nel corrispondente periodo del 2023, gli incidenti erano stati 221, di cui tre mortali, 139 con feriti (per un totale di 178 feriti), uno con ferito in prognosi riservata e 78 senza feriti. La diminuzione dei pedoni coinvolti negli incidenti si attesta al 25,6%, passando da 39% nel 2023 a 29% nel 2024.

L'assessora Valentina Orioli ha commentato i dati rilevati dalla Polizia locale, sottolineando che "I numeri rilevati dalla Polizia locale in queste prime quattro settimane ci confermano che il trend continua ad essere positivo".

L'assessora ha espresso apprezzamento per l'operato della Polizia Locale nel sensibilizzare la popolazione sull'importanza del rispetto dei limiti di velocità e ha ringraziato i cittadini di Bologna per il loro senso civico e la loro collaborazione nel contribuire a rendere le strade più sicure. Questo impegno, ha sottolineato, è fondamentale per preservare vite umane sulle strade.

Vi abbiamo parlato inoltre dei pareri contrari al limite dei 30 km/h, che ricordiamo: è una misura in fase di test e che per poterne osservare i reali effetti non basta un mese e dovremo avere le mani dati che coprono uno spazio di tempo più ampio. Un perito esperto di dinamiche di incidenti ha definito questa misura inutile, in quanto rischia di creare l'effetto contrario: a 30 km/h infatti si tende a essere molto più distratti alla guida e la velocità è comunque sufficiente a provocare incidenti anche mortali, soprattutto se coinvolgono pedoni.