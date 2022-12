Bollo e multe non pagati: la nuova Legge di Bilancio taglia le cartelle fino a 1.000 euro

Nelle ultime ore il Governo Meloni ha finalmente ufficializzato la Legge di Bilancio 2023 che, fra le norme, contiene anche una novità che farà felici i furbetti del bollo auto, oppure gli utenti più smemorati: arriverà una sanatoria.

Il provvedimento, contenuto nell’articolo 46 della nuova Legge di Bilancio 2023, in realtà non riguarda soltanto il bollo auto ma tutte le cartelle esattoriali fino a 1.000 euro emesse fra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. In questa categoria vi rientrano dunque tutti quegli automobilisti che nei suddetti anni non hanno pagato il bollo e sono stati sanzionati, a patto che la loro cartella non superi appunto i 1.000 euro come previsto.

In teoria anche gli utenti che hanno maturato cartelle esattoriali in seguito a multe non pagate potrebbero sfruttare lo stralcio, su questo punto però la norma diventa caotica. Ora infatti bisogna soltanto capire se il provvedimento sarà automatico o meno: il Corriere della Sera non riporta molti dettagli al momento e sembra dare come “buono” lo stralcio definitivo delle suddette cartelle nel periodo 2000-2015. La Legge per Tutti riporta invece che la cancellazione non sarà automatica: verranno cancellati soltanto gli interessi, la decisione finale sullo stralcio delle cartelle relative a multe e tasse spetterà agli enti locali e si potrà attivare a partire dal 31 marzo 2023. Sicuramente nelle prossime ore arriveranno dettagli più precisi e in caso aggiorneremo la notizia.

Sempre a proposito della manovra, sono previste delle agevolazioni anche per i debiti maturati negli anni 2019, 2020 e 2021 con sconti delle sanzioni del 3%, questo aspetto però riguarda meno gli automobilisti.