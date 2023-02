Il Bollo 'sparirà' con le auto elettriche: come farà lo Stato a recuperare i soldi?

Con lo stop ufficiale di Ue a benzina e diesel dal 2035 ormai è deciso: le auto elettriche saranno il futuro. I prossimi 12 anni saranno gli ultimi durante i quali le case produrranno vetture con il motore endotermico, ma in generale nel giro di 5/7 anni quasi tutte le aziende rivedranno la propria strategia, orientata definitivamente al green.

Come vi stiamo raccontando in questi giorni sono diversi gli addetti ai lavori che guardano con preoccupazione a quello che accadrà fra poco più una decade, a cominciare dalle officine, convinte che una su due chiuderà con le auto elettriche. Pensiero simile è quello dei carrozzieri e nel contempo c'è chi continua a sottolineare l'alto costo delle vetture a zero emissioni.

C'è poi un altro risvolto della faccenda che riguarda più direttamente le casse dello Stato: cosa succederà con il Bollo Auto? Forse non tutti sanno che le auto elettriche godono dell'esenzione del pagamento dall'annosa tassa per i primi cinque anni, per poi pagare un quarto dell'importo previsto normalmente nelle annualità successive. E' chiaro che, con la diffusione massiccia delle vetture a zero emissioni le Regioni incasseranno molto meno soldi da questa tassa, e ciò si traduce in una perdita di circa 6.6 miliardi di euro (dati ufficiali relativi al 2016).

Come farà quindi lo Stato a recuperare questo gettito fiscale? Un'idea (speriamo di no), potrebbe arrivare dagli Stati Uniti e precisamente dallo Stato di Washington, che starebbe guardando al futuro, in un'ottica di una nuova tassa da introdurre con la massiccia diffusione delle elettriche. L'idea è quella di stabilire un costo per chilometro, ovvero, una spesa in base al tragitto percorso dall'automobilista. Il prezzo sarebbe di 2,5 centesimi di dollari per ogni miglio percorso, e per tenere traccia del chilometraggio si potrebbe utilizzare un'app per smartphone, ma anche la telematica a bordo del veicolo o eventualmente avvalersi di aziende private. L'emulazione, in questo caso, sarebbe assolutamente sconsigliata.