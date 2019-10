Bollo auto non pagato fino al 2010: c'è il condono fino a 1000 Euro

Indignazione sul web tra gli automobilisti. Nel "Decreto Strappa Cartelle", approvato lo scorso anno, è anche incluso l'annullamento delle cartelle esattoriali fino a 1000 Euro per le tasse automobilistiche non versate tra il 2000 ed il 2010. La pubblicazione della notizia da parte delle agenzie ha suscitato feroci proteste.

Ad accendere i riflettori sul condono del bollo auto era già stata una sentenza della cassazione di qualche mese fa, seguita da un provvedimento del giudice delle Marche che aveva avvalorato quanto contenuto nel DL Fiscale del 2018 voluto fortemente dal precedente Governo Conte.

Sostanzialmente quindi le cartelle esattoriale per debiti fino a 1000 Euro riguardanti le tasse automobilistiche non versate, saranno stralciate d'ufficio senza la necessità che i proprietari di un'autovettura debbano rivolgersi ad un giudice.

Tuttavia, come osservato da Il Sole 24 Ore, non è escluso che qualche regione possa agire per vie legali, soprattutto se si considera che il bollo auto è incassato e gestito dagli enti locali. "Lo dimostra, per esempio, la lunga guerra combattuta dalla Regione Lombardia per poter recuperare il bollo anche dalla società di leasing, quando i loro clienti non lo pagano. Si è andati avanti per anni, con alterne vicende. Potrebbe accadere la stessa cosa con la pace fiscale" sostiene il quotidiano economico.