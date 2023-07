I giorni da bollino rosso di agosto 2023: gli orari da evitare

Agosto è ormai alle porte e milioni di italiani sono pronti a spostarsi in auto, magari per raggiungere mete balneari al centro-sud. Come ogni anno, vediamo dunque quali saranno i giorni da bollino rosso e nero per il mese di agosto 2023.

Il tradizionale bollettino è stato ufficializzato da Autostrade per l’Italia e, per quanto riguarda la fase di esodo verso le mete turistiche, i bollini rossi da segnalare sono: nel pomeriggio del 3 agosto, mattina e pomeriggio del 4 agosto, mattina del 6 agosto. Sabato 5 agosto è una giornata da bollino nero al mattino, rosso al pomeriggio. Altri bollini rossi sono segnalati il pomeriggio dell’11 agosto, mattina e pomeriggio del 12 agosto, la mattina del 13 agosto. E ancora le mattine del 19 agosto e del 26 agosto. Sono invece alquanto smart le partenze notturne, come tradizione, con poco traffico previsto per tutto il mese.

Pensando al ritorno in città, bisognerà fare attenzione al 12 e al 13 agosto, al 19, al 20 e al 21 agosto, infine all’ultimo weekend del mese 26-27-28 agosto. Rispetto allo scorso anno, Autostrade per l’Italia si aspetta un maggiore afflusso di traffico nel mese di agosto 2023, o comunque partenze più concentrate per quanto riguarda l’esodo: abbiamo infatti un bollino nero e ben 11 bollini rossi. Nel calendario del traffico 2022 c’era stato soltanto un bollino nero e 6 bollini rossi, dunque bisognerà fare parecchia attenzione e organizzare le partenze in maniera intelligente per evitare code.