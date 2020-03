Bollinger lancia la piattaforma EV Class 3 e sfida Tesla e Volkswagen

Chi vincerà la sfida elettrica nei prossimi anni? Beh sicuramente chi avrà costruito la piattaforma BEV più efficiente e versatile. Tesla e Volkswagen da questo punto di vista sono all'avanguardia rispetto alla concorrenza, ora però Bollinger ha svelato la sua nuova piattaforma Class 3, autentico capolavoro di tecnica.

Questa nuova, gigantesca piattaforma sarà la base per il nuovo SUV B1 e il pick-up B2, che sarà un diretto rivale del Tesla Cybertruck in quanto a possanza e prestazioni. La Class 3 offre di default una capiente batteria da 120 kWh, una delle più grandi del mercato attuale, con la possibilità di portare la capacità addirittura a 180 kWh - per un'autonomia che se la gioca con le migliori auto a benzina del mercato.

Parliamo inoltre di una piattaforma versatile, che funziona sia con configurazione a singolo motore/singola trazione (fronte o retro) che con doppio motore e trazione All-wheel drive, inoltre è già omologata per essere utilizzata in tutto il mondo. Ma dove sta il vero colpo di genio di questa piattaforma? Così come Volkswagen potrebbe cedere a terzi la sua MEB, allo stesso tempo Bollinger ha intenzione di vendere in licenza la sua creazione, cosa che porterà a nuovi modelli di EV con piattaforma Bollinger di alta fascia, ergo ne vedremo delle belle prossimamente...