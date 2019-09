Bollinger anticipa Tesla: il truck B1 e il pick-up B2 pronti per la produzione

Mentre il mondo aspetta con ansia il reveal ufficiale del nuovo Tesla Pickup elettrico, Bollinger si è portata avanti presentando nella loro forma finale il truck B1 e il pick-up B2, entrambi imponenti e 100% elettrici.

La società fondata a New York, ma ora attiva nel Michigan, sta sfruttando ormai da quattro anni la sua nuova piattaforma elettrica di grandi dimensioni, servita per l'appunto per la creazione dei modelli B1 e B2, che oggi appaiono nella loro versione di produzione, così come arriveranno sul mercato. Ma cosa offrono questi due veicoli?

Innanzitutto un aspetto davvero colossale, sembrano enormi Hummer, sotto la corazza nascondono poi due motori elettrici in grado di erogare 614 CV e ben 905 Nm di coppia subito disponibile. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in appena 4,5 secondi, che per veicoli di questa stazza è un risultato notevole, mentre la loro velocità massima è di 160 km/h.

Anche il pacco batteria è alquanto enorme, con 120 kWh a disposizione del conducente, anche se bisognerà vedere in quanti km si tradurranno poi nel mondo reale. Secondo Bollinger si tratta di due veicoli senza compromessi, pronti ad azzannare la strada in qualsiasi situazione. Aspettiamo solo di conoscere i prezzi e di sapere se e quando arriveranno in Europa.