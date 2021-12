Il nuovo bolide da Gymkhana di Ken Block è elettrico: ecco l'Audi S1 Hoonitron

Sono passati tre mesi dal clamoroso annuncio in cui venivamo a conoscenza del passaggio di Ken Block sotto l’ala di Audi, dopo anni trascorsi assieme a Ford. In quell’occasione la casa degli anelli specificò che il pilota-stuntman più famoso avrebbe messo alla frusta le auto EV del brand, ma la prossima auto da Gymkhana è un prototipo unico.

L’auto più iconica del marchio è chiaramente la S1 Quattro Gruppo B, ma sarebbe stato troppo semplice recuperarne una, per poi elettrificarla come molte restomod che vediamo nell’ultimo periodo. Per questo il pilota e il centro stile Audi si sono messi al tavolo per tirare fuori un prototipo che si ispira chiaramente all'Audi Quattro S1 Pikes Peak, ma la ripropone in salsa moderna su misura di Ken, un prototipo unico che prende il nome di Audi S1 e-tron Quattro “Hoonitron”, che diventa di fatto l’erede dell’altrettanto mitica Ford Mustang Hoonicorn.

Il look è mozzafiato in questa veste grigio-nera opaca a contrasto con elementi rossi (la colorazione ricorda l’Audi RS Q e-tron con cui la casa correrà la Dakar 2022), e sotto alla carrozzeria ci sono due motori elettrici che danno potenza a tutte e quattro le ruote, mentre il telaio in fibra di carbonio rispetta tutti i requisiti di sicurezza della FIA.

La casa non ha rilasciato i dati tecnici e prestazionali della vettura, ma il pilota ha dichiarato che “è capace di fare un donut a 150 km/h partendo da ferma”. Inoltre ha aggiunto: “La S1 Hoonitron combina molto di ciò per cui Audi era già famosa negli anni '80. Penso che sia bello che i designer Audi siano stati ispirati dal proprio passato e abbiano trasferito in modo univoco le tecnologie e l'aspetto dell'auto nel presente”.

Ken ha guidato la vettura per la prima volta lo scorso novembre, e verrà utilizzata nel suo prossimo video Gymkhana, che per l’occasione diventerà “Elektrikhana”.