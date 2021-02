Un Boeing 737 in vendita su Facebook al prezzo di una Ferrari

Avete sempre sognato di possedere un Boeing 737? Probabilmente è arrivato il vostro giorno fortunato, poiché su Facebook un venditore ne ha uno “vintage”, del 1996.

Si tratta di un Boeing 737 300 ed è alla ricerca di un nuovo proprietario il prima possibile. L’aereo non è in grado di volare al momento ma potrà farlo non appena il nuovo acquirente riuscirà a trovare dei nuovi motori CFM56 3C1/3B1. Il veicolo si trova in California ma ciò che è davvero interessante è il prezzo: solitamente un nuovo 737 costa la bellezza di 27 milioni e mezzo di euro, questa versione “vintage” invece è proposta a 550.000 dollari, circa 450.000 euro, un prezzo dunque che può essere paragonato a quello di una Ferrari SF90 Stradale.

Certo mancano i motori e non è un dettaglio da poco, visto che questi possono costare svariati milioni di dollari/euro. La Ethiopian Airliines ha ad esempio acquistato di recente 12 motori Rolls Royce Trent 1000 per 8 dei suoi Boeing Dreamliners al costo di 42 milioni di dollari l’unità, servizi inclusi. Parliamo di motori di altissima fascia e nuovi, mentre sul web è sempre possibile trovare unità usate e rimesse a nuovo - anche se per motivi di sicurezza è bene non andare proprio al risparmio estremo...