Bobbi e Valsecchi ufficialmente sospesi da Sky, Masolin: 'Chi sbaglia si ferma un turno'

Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, dopo il caso delle battute al Gp di Spagna nei confronti di una ragazza, sono stati ufficialmente sospesi da Sky Sport Italia. Non è giunto alcun comunicato ma l'assenza dei due durante le dirette di venerdì e sabato sono un indizio inequivocabile.

Difficile non associare tale "sparizione" a quanto avvenuto due settimane fa in terra iberica, dei commenti destinati alla pilota di rally italo-spagnola Christine GZ, che tra l'altro ha liquidato il tutto parlando di semplice battuta e nessuna offesa.

Come si temeva però, in Canada Bobbi e Valsecchi non si sono presentati nonostante si fossero immediatamente scusati via social a seguito del clamore mediatico che aveva creato la vicenda.

Le scuse evidentemente non sono bastate, di conseguenza Sky ha preferito congelare i due commentatori, che con grande probabilità torneranno ai loro posti per il Gp d'Austria che si terrà fra due settimane, domenica 2 luglio.

Federica Masolin, regolarmente presente in diretta, ha confermato l'assenza momentanea delle sue fidate spalle, dicendo: "Come vedete, oggi non siamo nella nostra formazione tipo. Come succede in una squadra, e noi siamo una squadra, chi sbaglia lo riconosce, si ferma un turno e si prepara per tornare per il prossimo appuntamento". Di fatto la giornalista ha confermato appunto l'assenza di Bobbi-Valsecchi per il weekend del Canada, con il ritorno praticamente certo per il fine settimana del Red Bull Ring in Austria.

Il caso dei due commentatori di Sky Sport F1 aveva creato un vero e proprio clamore mediatico con numerosi quotidiani che avevano attaccato lo stesso duo per le loro battute definite sessiste. Il pubblico di Sky e in generale quello della rete, si era invece schierato quasi totalmente dalla parte dei due commentatori, condannando in qualche modo la cancel culture che da anni ormai si sta diffondendo a macchia d'olio. Fateci sapere cosa ne pensate di questa sospensione: giusta o sbagliata?