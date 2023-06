Bobbi e Valsecchi sospesi da Sky dopo battuta in Spagna: i due commentatori si scusano

Sono finiti nell'occhio del ciclone Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, volti noti quanto amati di Sky Sport F1. Tutta colpa di una battuta che gli stessi hanno rivolto nei confronti di due ragazze nel paddock, in occasione della diretta dalla Spagna del Gp dello scorso weekend.

"Volevo dire a Davide che dietro di lui c'è un bel pacchetto di aggiornamenti, se ci gira". Questa la frase incriminata di Bobbi (come da video che trovate qui sotto), che ha sollevato un vero e proprio vespaio nelle ultime ore, scatenando non poche polemiche.

"Già li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli, io alzo le mani!", la replica di Bobbi, con Federica Masolin che ha invece commentato stizzita e indignata. Sky Sport, che trasmetterà quest'anno oltre 320 gare, ha deciso di sospendere per il weekend del Canada i due commentatori anche perchè sono state numerose le testate che in queste ore hanno puntato il dito verso il duo.

La Repubblica, ad esempio, scrive "Il sessismo e i doppi sensi volgari in diretta dei due commentatori di Sky per la Formula Uno", aggiungendo "La pay tv li sospende per un Gran Premio", notizia poi in seguito confermata. "Da quanto apprende Repubblica – si legge ancora - Sky ha già preso provvedimenti e i due saranno sospesi: non saranno quindi in onda nel prossimo GP".

Anche il Corriere della Sera usa il bastone: "Bufera sui commentatori di Sky: battute volgari in diretta e la collega imbarazzata prova a fermarli". E ancora: "Protagonisti delle volgarità Matteo Bobbi e Davide Valsecchi mentre la collega Federica Masolin, in grande imbarazzo, cercava di tenere in piedi la diretta con professionalità, chiedendo di passare alle interviste anziché ascoltare le battute dei colleghi".

I due si sono scusati tramite post social: "Mi dispiace, tanto – scrive Valsecchi - perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky. Davvero".

Così invece Matteo Bobbi: "Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice, nonostante non fosse nelle mie intenzioni ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Sono finito in ghiaia. Essendo tutto altro che una persona irrispettosa chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e verso le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto. Da 10 anni commento la F1 con gli amici di Sky, una famiglia ormai e in 10 anni non mi ero mai trovato in una situazione così spiacevole. Ho sempre pensato che dagli errori si capisce, si impara e si riparte. Qual che è successo mi porterà a cercare di migliorare ulteriormente come uomo e come professionista".

Secondo le date del campionato di Formula 1 2023, il prossimo 18 giugno si correrà in Canada: Bobbi e Valsecchi non ci saranno.