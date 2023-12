BMW Z9 Gran Turismo, il più bel concept mai realizzato da Chris Bangle

Il designer statunitense, natio di Ravenna, Chris Bangle, ha senza dubbio lasciato il segno in BMW. Dal 1992 al 2009, per ben 17 anni, ha diretto lo stile della casa dell'elica, regalando vere e proprie opere d'arte, alcune anche incompiute, i famosi concept che non hanno mai visto la strada.

Con il suo stile Chris Bangle ha introdotto un design innovativo, modificando le proporzioni tradizionali e cambiando di fatto forma alle BMW, che fino a quel momento erano state tutto sommato austere, dritte e squadrate.

Con Bangle sono invece arrivate le curve, e un chiaro esempio è il famoso Bangle Butt, il posteriore morbido, quasi goffo, della BMW Serie 7 (la E65 ed E66). Nel contempo, come detto sopra, ha realizzato alcuni prototipi che hanno poi anticipato le BMW degli anni seguenti, e fra i concept disegnati dalla penna a stelle e strisce spicca senza dubbio la BMW Z9 Gran turismo.

Venne mostrata al mondo intero nel 1999, di fatto un'anteprima di quella che sarebbe stata la Serie 6 E63. Attraverso quel concept Bangle anticipò il design BMW degli anni 2000, grazie ad una vettura completamente differente rispetto alle bavaresi fino all'epoca prodotte, ma anche le vetture di altri marchi.

Come sottolinea BMWBlog, togliendo lo stemma dell'elica e il doppio rene che da sempre contraddistingue l'azienda, sarebbe stato complicato dire che quella fosse una BMW.

Oggi la Z9 Gran Turismo appare senza dubbio un'auto più famigliare visto che la Serie 6 ha tratto ispirazione da quel progetto, ma immaginatevi a fine anni '90 vederla sfrecciare sulle strade: era un'auto decisamente fuori dal comune.

Chris Bangle, che disegnò anche una strana coupé mix fra Z4 e X5, progettò la Z9 per il Francoforte '99, e al di là della straordinaria forma la sportiva presentava luci posteriori a LED, apertura delle portiere con due diversi meccanismi (ad ala di gabbiano per il guidatore, convenzionale per il passeggero), un display da 8,8 pollici al posto della plancia, una sorta di infotainment moderno comandato con una grande manopola centrale, primo vero tentativo dell'attuale iDrive.

A livello motoristico, infine, la Z9 montava un V8 da 3,9 litri con una potenza di 245 cavalli e una coppia di 560 Nm. Al momento, chi volesse, può ammirare la Z9 Gran Turismo presso il BMW Museum di Monaco di Baviera.

Prima di congedarci vi volevamo ricordare un altro gioiello disegnato da Chris Bangle, la mitica Fiat Coupé che all'epoca era in dotazione anche a Michael Schumacher.