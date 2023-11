BMW Z4 Race Car: un bolide omologato per la strada con motore V12 Mercedes

Un'incredibile rielaborazione di una BMW Z4 GT3 è stata equipaggiata con un motore V12 di origine Mercedes-Benz. Questa vettura, che ha debuttato al SEMA, sembra essere l'auto da strada definitiva. Questo esemplare in particolare è stato acquistato in Lituania per poi essere trasferito negli Stati Uniti per la varie modifiche.

Il progetto, durato otto mesi, ha voluto enfatizzare l'aspetto Mercedes, con dettagli verdi Petronas simili a quelli usati nelle competizioni automobilistiche della Mercedes. La carrozzeria è composta da fibra di vetro e fibra di carbonio, e la vettura dispone di un'ala massiccia e un aggressivo diffusore d'aria per aumentare la deportanza. Lo stemma BMW è stato rimosso e sostituito con uno che ricorda la stella a tre punte della Mercedes, ma con quattro sezioni.

L'auto ora monta ruote in stile F1 al centro e pneumatici Toyo, è stato implementato anche un sistema anti incendio simile a quelli installati nella vettura da pista. Il team di lavoro non ha ancora avuto modo di provare l'auto, ma ci si aspetta una potenza di circa 1.500 cavalli. L'interno è rivestito in Alcantara con cuciture verdi Petronas. Sono state anche apportate modifiche al roll-bar e aggiunto un sistema di aria condizionata (Bmw ha anche recentemente svelato il nuovo restyling della Z4 che uscirà il prossimo anno).

Il casa BMW ultimamente sembra vi siano diversi cambiamenti. Al di là della nuova generazione elettrica basata sulla linea Neue Klasse, l'ultimo arrivo prima della grande rivoluzione è rappresentato dal restyling della BMW X3.