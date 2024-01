BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse, ufficializzata la versione col cambio manuale

BMW ha presentato nelle scorse ore la nuova Z4 (serie G29) col motore 6 cilindri turbo benzina e il cambio manuale. Si tratta nel dettaglio della BMW Z4 M40i Edition Pure Impulse, modello speciale della prestigiosa casa bavarese, che entra nel club d'elite composto da altre BMW d'eccezione.

Basti pensare che nel corso degli anni i tedeschi hanno realizzato numerose roadster manuali con motore a sei cilindri come ad esempio la Z3 del 1995, ma anche la Z1 del 1987, e andando ancora più indietro nel tempo, la 328 del lontanissimo 1936.



Si tratta di una sportiva pensata quindi per la vecchia scuola, a chi adora il piacere di guida e che siamo certi regalerà agli stessi molte gioie. A livello di motore la nuova BMW Z4, che avevamo mostrato anche in versione race car, eroga gli stessi cavalli della versione con cambio automatico a 8 rapporti, leggasi 340 e una coppia di 500 Nm, rigorosamente con trazione posteriore.



La M40i Edition Pure Impulse raggiunge i 100 chilometri all'ora in 4,6 secondi, quindi 0,1 in meno rispetto alla gemella automatica. BWM fa inoltre sapere che il cambio manuale è stato progettato appositamente per questa versione di Z4 grazie anche ad alcune componentistiche della Divisione M.

Rispetto al modello “classico”, presente anche un assetto differente con molle più rigide e una barra antirollio apposita. Le “scarpette” sono invece dei cerchi in lega da 19 pollici davanti, e da 20 dietro.

Fra le dotazioni introdotte per aumentare il piacere di guida anche lo sterzo a rapportatura variabile, gli ammortizzatori adattivi, il controllo della trazione e il differenziale M-Sport, tutti gestiti dal software dell'azienda bavarese.

Non mancano dettagli estetici inediti, a cominciare dagli specchietti retrovisori, che nella Edition Pure Impulse sono ora colorati in tonalità nero; inoltre si vedono degli elementi aerodinamici esclusivi sui passaruota posteriore e non si possono non notare le splendide pinze dei freni di colore rosso. A chiusura del cerchio, la tonalità scelta, il verde Frozen Deep Green che sarà disponibile solo per il mercato europeo.



Ma quanto costerà questo gioiellino? Per ora i prezzi non sono stati comunicati ma non dovrebbero comunque discostarsi di molto dai 75mila euro della versione con cambio automatico. Le consegne scatteranno da marzo, di conseguenza a breve verrà comunicato il listino.



La BMW Z4 aveva subito un restyling nel corso del 2023, e seppur con un mercato di nicchia resta senza dubbio una delle coupé più apprezzate sul mercato.